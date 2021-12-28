Уфа, , 09:49 — REGNUM Ожоги тела получил ребенок, играя со спичками в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Спичка (сс) Skitterphoto

По предварительной информации, 27 декабря в поселке Чишмы Чишминского района мальчик 2009 года рождения получил термические ожоги головы, шеи, верхней части грудной клетки и рук из-за игр со спичками.

«В настоящее время пострадавший доставлен в ожоговое отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в момент происшествия мальчик был дома один.

«Детская шалость с огнём — одна из наиболее распространённых причин пожаров, приводящих к гибели детей. Как правило, она происходит из-за отсутствия присмотра за малолетними со стороны взрослых», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на горнолыжной трассе ребенок упал с подъемника.