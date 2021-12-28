Биробиджан, 28 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Роддом и гинекология в Биробиджане уже неделю работают без горячего водоснабжения. Роженицы возмущены, причины отключения неизвестны, сообщило ИА EAOMedia.

Serviciodenoticias.net Вода

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Воду для женщин, родивших ребёнка, греют большими вёдрами на кухне, но это не спасает положения. В таких условиях роддом функционирует уже неделю.

«Это дурдом полнейший. Отделение патологии беременных и рожениц умывается, чистит зубы холодной водой. В душе также льётся холодная вода, и полноценно помыться невозможно! Приходится разбавлять уже нагретую воду и делать гигиенические процедуры! От таких условий можно заболеть! У меня всего лишь небольшая баночка, в которой я разбавляю воду для мытья, емкости никакие не предоставляют. Это просто ужас!» — возмущена жительница региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в областной больнице Еврейской АО нет неонатологов, и ребёнку, который родится в роддоме Биробиджана, некому будет оказать помощь, рассказала акушер-гинеколог Олеся Зубченко. Детей, рождённых в Биробиджане, вместо неонатолога осматривает детский хирург.