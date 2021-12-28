Ред-Дир, 28 декабря 2021, 09:46 — REGNUM Победа над командой Швейцарии должна придать больше уверенности российским хоккеистам. Об этом 28 декабря заявил журналистам главный тренер российской сборной Сергей Зубов.
«Надеемся, что этот результат вселит больше уверенности», — сказал Зубов.
Он добавил, что в течение всего периода подготовки команда работала над завершением голевых моментов, и матч со швейцарцами показал, что игроки могут их создавать.
Напомним, сборная России обыграла Швейцарию во втором матче на МЧМ-2022 со счётом 4:2. До этого российская команда проиграла Швеции (3:6).
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