Ред-Дир, Канада, 28 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Победа над командой Швейцарии должна придать больше уверенности российским хоккеистам. Об этом 28 декабря заявил журналистам главный тренер российской сборной Сергей Зубов.

Fhr.ru Тренировка Сборной России по хоккею

«Надеемся, что этот результат вселит больше уверенности», — сказал Зубов.

Он добавил, что в течение всего периода подготовки команда работала над завершением голевых моментов, и матч со швейцарцами показал, что игроки могут их создавать.

Напомним, сборная России обыграла Швейцарию во втором матче на МЧМ-2022 со счётом 4:2. До этого российская команда проиграла Швеции (3:6).