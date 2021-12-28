Грозный, 28 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Более 550 мероприятий включены в план празднования 100-летнего юбилея Чеченской Республики, который будет отмечаться в 2022 году. Заниматься подготовкой к празднику будет специально созданный организационный комитет. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции, состоявшейся 26 декабря.

Чечня. Грозный

«100-летие мы будем праздновать красиво, чтобы у подрастающего поколения остался большой объем информации о том, какими мы были, кто мы есть и какими мы должны быть», — цитирует Кадырова ИА «Грозный-информ».

По словам чеченского лидера, к юбилею будет проведена большая исследовательская работа «по возвращению истории». Праздничные мероприятия будут организованы не только в Чечне, но и на государственном уровне — в других субъектах России и других странах.