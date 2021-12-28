Сантьяго, , 09:45 — REGNUM Победителем на выборах президента Чили после подсчета 100% голосов стал кандидат от коалиции левых сил Габриэль Борич. Это 28 декабря следует из данных чилийской избирательной комиссии.

Чили флаг

Согласно обнародованным данным, за кандидатуру Борича проголосовали 55,87% избирателей, в то время как его соперник — Хосе Антонио Каста от Республиканской партии — получил только 44,13% голосов.

При этом 35-летний Борич станет наиболее молодым президентом Чили за все историю страны.

Отметим, второй тур выборов чилийского президента состоялся в стане 19 декабря, новый глава государства займет свой пост 11 марта 2022 года.