Кызыл, 28 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. МУП «Благоустройство» в Туве сложит полномочия регионального оператора по обращению с отходами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кызыла, с 31 декабря 2021 года мусорным оператором станет ГУП «Транспортный сервис и проект».

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Соответствующий приказ, как отмечается, был утверждён в министерстве лесного хозяйства и природопользования республики 20 декабря.

В связи с этим жителей призвали произвести сверку расчётов и оплатить задолженность за 2021 год.

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