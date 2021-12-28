Ульяновск, 28 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области подвели итоги работы по диверсификации экономики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских по итогам его встречи с представителями предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленные роботы

Обсуждение прошло в рамках заседания военно-промышленной комиссии при губернаторе. Участники подвели итоги работы, в том числе по выполнению государственного оборонного заказа и президентских поручений по диверсификации производства. Кроме того, в повестке обсуждения были вопросы экспорта, импортозамещения материалов и комплектующих, кадрового обеспечения предприятий.

Открывая заседание, губернатор подчеркнул, что ВПК является важной и значимой частью экономики Ульяновской области, от «стабильной работы» которого зависит не только обороноспособность России, но и благополучие региона и его жителей.

«Мы всегда будем уделять пристальное внимание развитию этого сегмента, отстаивать и продвигать в федеральных органах власти интересы наших оборонных предприятий и стремиться по максимуму обеспечивать их заказами», — сказал Алексей Русских.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса активно принимают участие в программе диверсификации производства и увеличении доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

К примеру, на ульяновском конструкторском бюро приборостроения (УКБП), которое выпускает приборы для гражданской авиации, объём реализации гражданской продукции в 2021 году составляет 43%. Гендиректор УКБП Александр Войт отметил, что среди продукции гражданского назначения — изделия для гидроэнергетики, медицинская техника, автомобильные компоненты. В 2022 году планируют нарастить долю гражданского» сегмента.

По данным властей, в региональный ОПК входят шесть предприятий, которые в 2021 году произвели продукции на 33 млрд рублей, что составляет 26% от общего объёма отгруженной продукции промышленных предприятий области. В оборонном комплексе заняты свыше 21 тыс. человек, или 49% от среднесписочной численности всех промышленных предприятий Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области по поручению губернатора Алексея Русских продолжается работа по повышению заработной платы на предприятиях и организациях. По данным на 24 декабря, достигнутые и подписанные соглашения по росту зарплат касаются свыше 56 тыс. жителей, что составляет 10,7% от занятых в экономике. Из них большего всего соглашений подписано в Ульяновске (165), Сурском (85) и Ульяновском районах.