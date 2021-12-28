Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM Судостроительный завод «Пелла» в Ленинградской области освобождён от уплаты неустойки министерству обороны в размере 223 млн рублей решением арбитражного суда Москвы.

На заводе «Пелла» завершены работы по восстановлению остойчивости траулера Пресс-служба завода «Пелла»

Министерство обороны обратилось в арбитражный суд для того, чтобы взыскать с ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» неустойку за вовремя не предоставленное военным судно «Ладога». Сумма неустойки, заявленная министерством обороны, составила 223,06 млн рублей.

Судостроительный завод должен был построить судно для проведения научно-исследовательских работ. Соответствующий заказ он получил ещё в 2013 году. Сдача судна министерству обороны должна была состояться в 2016 году, однако задержалась и произошла на два года позже.

По словам представителей завода «Пелла», просрочка произошла не по собственной вине. Там отметили, что министерство обороны заявило о желании улучшить судно, на это ушло некоторое время. В результате чего завод не успевал изготовить обновлённый образец в ранее установленные сроки.

Арбитражный суд Москвы, изучив детали дела, принял во внимание слова представителей судостроительного завода и освободил его от уплаты неустойки в размере более 223 млн рублей, сообщает АБН.

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