Москва, 28 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Москве градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Сергей Собянин, одобрила 86 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью около 1055 га, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на этих территориях планируется построить более 19 млн кв. метров различной недвижимости — жилой, общественной и производственной.

«Одобрена застройка, находящаяся в депрессивном состоянии, например, бывшие промышленные и складские зоны. Это позволит решить городские задачи и будет способствовать реализации программы реновации», — уточнила Пятова.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 1 января 2022 года в Москве вырастет кадастровая стоимость жилой недвижимости — в среднем на 21%.

Читайте подробнее: Кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет в среднем на 21%