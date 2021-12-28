Воронеж, 28 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Работа ряда маршрутов общественного транспорта в Воронеже будет продлена до 03:00 1 января, об этом сообщили в администрации города.

Марина Каширская ИА REGNUM Новогодняя елка на площади Ленина в Воронеже

Основные праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина. Для прохода на площадь предусмотрены четыре входные группы, оборудованные 20 рамками металлодетекторов, на которых будут работать сотрудники частной охранной организации. На каток, а также в кафе и прокат можно будет пройти через отдельные входы. Как пояснили в мэрии, при посещении площади Ленина, катка, проката или кафе (при пользовании его услугами на вынос) требовать медицинские сертификаты о вакцинации или измерять температуру не будут, соблюдать масочный режим нужно будет, если температура воздуха поднимется выше ноля градусов.

На Новый год городская площадь будет работать с 10:00 31 декабря по 03:00 1 января, праздничная программа у главной городской елки начнется в 18:00. В новогоднюю ночь часть автобусных маршрутов будет работать по отдельному, продленному графику — с 23:00 31 декабря до 3:00 1 января, со средним интервалом движения около 40 минут. В частности, после полуночи будут работать маршруты №№ 3В, 5А, 6, 8, 9КА, 9КС, 10А, 14В, 26А, 37А, 41, 47, 49, 49Б, 50, 52, 58В, 60Б, 70М, 80, 90, 105, 108А, 113, 113КТ, 113КШ, 122.

С 1 по 7 января вход на площадь будет открыт с 10:00 до 22:00. В районе площади с 18:00 30 декабря 2021 года до 04:00 1 января 2022 года будет запрещена парковка, также с15:00 31 декабря 2021 года до 04:00 1 января 2022 года будет закрыто движение транспорта в районе площади Ленина.