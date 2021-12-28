В Воронеже в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта
Воронеж, 28 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Работа ряда маршрутов общественного транспорта в Воронеже будет продлена до 03:00 1 января, об этом сообщили в администрации города.
Основные праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина. Для прохода на площадь предусмотрены четыре входные группы, оборудованные 20 рамками металлодетекторов, на которых будут работать сотрудники частной охранной организации. На каток, а также в кафе и прокат можно будет пройти через отдельные входы. Как пояснили в мэрии, при посещении площади Ленина, катка, проката или кафе (при пользовании его услугами на вынос) требовать медицинские сертификаты о вакцинации или измерять температуру не будут, соблюдать масочный режим нужно будет, если температура воздуха поднимется выше ноля градусов.
На Новый год городская площадь будет работать с 10:00 31 декабря по 03:00 1 января, праздничная программа у главной городской елки начнется в 18:00. В новогоднюю ночь часть автобусных маршрутов будет работать по отдельному, продленному графику — с 23:00 31 декабря до 3:00 1 января, со средним интервалом движения около 40 минут. В частности, после полуночи будут работать маршруты №№ 3В, 5А, 6, 8, 9КА, 9КС, 10А, 14В, 26А, 37А, 41, 47, 49, 49Б, 50, 52, 58В, 60Б, 70М, 80, 90, 105, 108А, 113, 113КТ, 113КШ, 122.
С 1 по 7 января вход на площадь будет открыт с 10:00 до 22:00. В районе площади с 18:00 30 декабря 2021 года до 04:00 1 января 2022 года будет запрещена парковка, также с15:00 31 декабря 2021 года до 04:00 1 января 2022 года будет закрыто движение транспорта в районе площади Ленина.