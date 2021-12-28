28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Андрей Чепакин, , 11:46 — REGNUM В море российского биатлона, где многие годы царят бури, шторма и крушения, а дела идут очень невесело, есть светлый островок надежды. И слава богу, что он связан с детским и юношеским спортом: в нынешнем году у Кубка Анны Богалий — SKIMiR юбилей, вот уже десять лет это главное дело жизни двукратной олимпийской чемпионки и её мужа Андрея Левунина.

Главный подъём мурманской трассы Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Младшие стреляют из пневматического оружия — винтовки ждут их на рубеже Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Набирает силу девичья гонка Андрей Чепакин © ИА REGNUM Тренер на рубеже — воплощение сосредоточенности и внимания: анализ стрельбы надо провести мгновенно Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Финишировать с флагом региона — одна из традиций Кубка. Ксении Янополец из Якутии это делать не впервой! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Встречать и успокаивать на финише подопечных — тоже нынешняя «должность» двукратной олимпийской чемпионки.



Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Так на финишной поляне выглядит счастье Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Как и на крупных взрослых стартах, на цветочную церемонию приглашаются шесть лучших спортсменов. Анна Богалий готова разделить радость вместе с ними Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Не можешь сломать систему, создай её сам» — это про Кубок. Нынешняя «официальная» система построена так, что с малых лет с тренера и ребёнка, пришедшего в спорт, спрашивают за результат в протоколе. Результат в протоколе — это зарплата тренера, финансирование спортшколы и множество других «плюшек».

Солнечные лица Кубка Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Но это и выжатый, как лимон, к окончанию школы молодой человек. Это и тренер, который вынужден заниматься форсированным натаскиванием, а не воспитанием и закладкой фундамента будущих успехов своего ученика.

Старшие стреляют из мелкокалиберной винтовки и на трассе выглядят как взрослые Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Заключительный выстрел Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На заключительный круг Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Финишируют самые маленькие Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Без слёз никуда Андрей Чепакин © ИА REGNUM

После финиша не надышаться морозным воздухом! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Легко систему критиковать, очень сложно делать что-то реальное — Анна и Андрей стараются. Очень сильно стараются. Ценой своих личных и очень небесконечных ресурсов. И рождаются в рамках Кубка новые звёздочки — такие как трёхкратный чемпион мира среди юниоров Денис Иродов.

Биатлонный арт Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Хорошо, что есть люди и организации, которые помогают. Но их должно быть много больше — откликнетесь делом, будущие друзья Кубка!

Старшие. Совещание на рубеже Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Пристрелка Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Морозный выдох после финиша Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Дыхание стрельбища Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Гонка старших. Короткий миг «отдыха» на спуске Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Я как журналист работал на Олимпийских играх, кубках и чемпионатах мира. Скажу, что по уровню организации, «оформлению» действа, отношению к его участникам Кубок Богалий может дать фору крупнейшим международным соревнованиям с огромными бюджетами.

Анна Богалий на фоне артефактов легендарной Долины уюта Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Видеоконтроль состязаний Кубка на уровне мировых стандартов — главный судья Тимур Нурмеев и главный секретарь Наталья Осипова разбирают ситуацию на стрельбище Андрей Чепакин © ИА REGNUM Мурманск. Анна Богалий и её первый тренер Владимир Семёнович Щукин Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Биатлонное стрельбище. Значительную часть оборудования команда Кубка привозит с собой Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Тренировка на трассе в Долине уюта. «Данко» на снегоходе — не догоню, так хоть посвечу Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Наша задача — сделать всё не хуже, чем на Кубке мира, но там «очки, секунды, минуты», а у нас праздник, и главная задача — привить ребёнку любовь к спорту на всю жизнь» — говорит Анна.

Образ заполярного биатлона! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Околофинишные разборки Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Парни уходят в гонку. Ещё год, и они будут гоняться с оружием за спиной.

Андрей Чепакин © ИА REGNUM Стрельбище. На первом плане — один из лидеров Кубка Ярослав Кузнецов из Амурской области Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Графика заполярных гонок Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Посмотрите фотографии, которые я сделал во время первого этапа Кубка сезона 2021−2022 в Мурманске. Конечно, их недостаточно, чтобы показать весь масштаб праздника в Мекке зимних видов спорта — Долине уюта, куда на встречу с полярной ночью приехали-прилетели ребята из десятков российских регионов, от Вологды и Карелии до Якутии и Сахалина, но общее эмоциональное представление они дадут.

Так выглядит скорость Андрей Чепакин © ИА REGNUM

А впереди ещё целый сезон с этапами в Абзаково, Южно-Сахалинске, Дёмино, Саранске и Новосибирске (финал).

Что там на табло? Андрей Чепакин © ИА REGNUM

И будут праздники, и будут тысячи счастливых детских глаз, и будет жива вера в цивилизованное будущее нашего спорта.

После финиша. Командный дух в действии: помочь расстегнуть крепления — святое дело Андрей Чепакин © ИА REGNUM