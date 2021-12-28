Андрей Чепакин,
28 декабря 2021, 11:46 — REGNUM В море российского биатлона, где многие годы царят бури, шторма и крушения, а дела идут очень невесело, есть светлый островок надежды. И слава богу, что он связан с детским и юношеским спортом: в нынешнем году у Кубка Анны Богалий — SKIMiR юбилей, вот уже десять лет это главное дело жизни двукратной олимпийской чемпионки и её мужа Андрея Левунина.
Главный подъём мурманской трассы
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Младшие стреляют из пневматического оружия — винтовки ждут их на рубеже
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Набирает силу девичья гонка
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Тренер на рубеже — воплощение сосредоточенности и внимания: анализ стрельбы надо провести мгновенно
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Финишировать с флагом региона — одна из традиций Кубка. Ксении Янополец из Якутии это делать не впервой!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Встречать и успокаивать на финише подопечных — тоже нынешняя «должность» двукратной олимпийской чемпионки.
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Так на финишной поляне выглядит счастье
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Как и на крупных взрослых стартах, на цветочную церемонию приглашаются шесть лучших спортсменов. Анна Богалий готова разделить радость вместе с ними
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
«Не можешь сломать систему, создай её сам» — это про Кубок. Нынешняя «официальная» система построена так, что с малых лет с тренера и ребёнка, пришедшего в спорт, спрашивают за результат в протоколе. Результат в протоколе — это зарплата тренера, финансирование спортшколы и множество других «плюшек».
Солнечные лица Кубка
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Но это и выжатый, как лимон, к окончанию школы молодой человек. Это и тренер, который вынужден заниматься форсированным натаскиванием, а не воспитанием и закладкой фундамента будущих успехов своего ученика.
Старшие стреляют из мелкокалиберной винтовки и на трассе выглядят как взрослые
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Заключительный выстрел
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На заключительный круг
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Финишируют самые маленькие
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Без слёз никуда
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
После финиша не надышаться морозным воздухом!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Легко систему критиковать, очень сложно делать что-то реальное — Анна и Андрей стараются. Очень сильно стараются. Ценой своих личных и очень небесконечных ресурсов. И рождаются в рамках Кубка новые звёздочки — такие как трёхкратный чемпион мира среди юниоров Денис Иродов.
Биатлонный арт
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Хорошо, что есть люди и организации, которые помогают. Но их должно быть много больше — откликнетесь делом, будущие друзья Кубка!
Старшие. Совещание на рубеже
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Пристрелка
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Морозный выдох после финиша
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Дыхание стрельбища
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Гонка старших. Короткий миг «отдыха» на спуске
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Я как журналист работал на Олимпийских играх, кубках и чемпионатах мира. Скажу, что по уровню организации, «оформлению» действа, отношению к его участникам Кубок Богалий может дать фору крупнейшим международным соревнованиям с огромными бюджетами.
Анна Богалий на фоне артефактов легендарной Долины уюта
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Видеоконтроль состязаний Кубка на уровне мировых стандартов — главный судья Тимур Нурмеев и главный секретарь Наталья Осипова разбирают ситуацию на стрельбище
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Мурманск. Анна Богалий и её первый тренер Владимир Семёнович Щукин
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Биатлонное стрельбище. Значительную часть оборудования команда Кубка привозит с собой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Тренировка на трассе в Долине уюта. «Данко» на снегоходе — не догоню, так хоть посвечу
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
«Наша задача — сделать всё не хуже, чем на Кубке мира, но там «очки, секунды, минуты», а у нас праздник, и главная задача — привить ребёнку любовь к спорту на всю жизнь» — говорит Анна.
Образ заполярного биатлона!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Околофинишные разборки
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Парни уходят в гонку. Ещё год, и они будут гоняться с оружием за спиной.
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Стрельбище. На первом плане — один из лидеров Кубка Ярослав Кузнецов из Амурской области
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Графика заполярных гонок
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Посмотрите фотографии, которые я сделал во время первого этапа Кубка сезона 2021−2022 в Мурманске. Конечно, их недостаточно, чтобы показать весь масштаб праздника в Мекке зимних видов спорта — Долине уюта, куда на встречу с полярной ночью приехали-прилетели ребята из десятков российских регионов, от Вологды и Карелии до Якутии и Сахалина, но общее эмоциональное представление они дадут.
Так выглядит скорость
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
А впереди ещё целый сезон с этапами в Абзаково, Южно-Сахалинске, Дёмино, Саранске и Новосибирске (финал).
Что там на табло?
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
И будут праздники, и будут тысячи счастливых детских глаз, и будет жива вера в цивилизованное будущее нашего спорта.
После финиша. Командный дух в действии: помочь расстегнуть крепления — святое дело
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Сын финишировал
Андрей Чепакин © ИА REGNUM