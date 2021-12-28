Петрозаводск, , 09:45 — REGNUM Власти Республики Карелия в течение двух лет планируют потратить 1,4 млрд рублей на капитальный ремонт школ. Об этом 28 декабря сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Ремонт школы Алексей Колчин © ИА REGNUM

По его словам, основная часть субсидии из федерального бюджета — 1,41 млрд — поступит в 2022 году. Еще 443,5 млн рублей — в 2023 году.

«На эти средства отремонтируем фасады, кровли, внутренние коммуникации в 18 школах, которые в этом году подготовили проектную документацию», — пояснил Парфенчиков.

Глава республики отметил, что ремонтом образовательных учреждений региональные власти занимаются системно на протяжении последних лет. По специально разработанной республиканской программе энергосбережения и повышения энергоэффективности утепляются фасады, меняются окна, устанавливаются современные теплоузлы. Благодаря чему в рыпушкальской, чупинской, рабочеостровской и других школах стало гораздо теплее и комфортнее.

«Чтобы привести в порядок все наши школы, построенные, как правило, несколько десятилетий назад, нужно гораздо больше средств. Благодаря федеральной поддержке мы сможем в течение пяти лет дополнительно отремонтировать 70 школьных зданий», — отметил глава Карелии.