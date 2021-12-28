Петрозаводск, 28 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Власти Республики Карелия в течение двух лет планируют потратить 1,4 млрд рублей на капитальный ремонт школ. Об этом 28 декабря сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы

По его словам, основная часть субсидии из федерального бюджета — 1,41 млрд — поступит в 2022 году. Еще 443,5 млн рублей — в 2023 году.

«На эти средства отремонтируем фасады, кровли, внутренние коммуникации в 18 школах, которые в этом году подготовили проектную документацию», — пояснил Парфенчиков.

Глава республики отметил, что ремонтом образовательных учреждений региональные власти занимаются системно на протяжении последних лет. По специально разработанной республиканской программе энергосбережения и повышения энергоэффективности утепляются фасады, меняются окна, устанавливаются современные теплоузлы. Благодаря чему в рыпушкальской, чупинской, рабочеостровской и других школах стало гораздо теплее и комфортнее.

«Чтобы привести в порядок все наши школы, построенные, как правило, несколько десятилетий назад, нужно гораздо больше средств. Благодаря федеральной поддержке мы сможем в течение пяти лет дополнительно отремонтировать 70 школьных зданий», — отметил глава Карелии.