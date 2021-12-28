Пекин, , 09:41 — REGNUM Программная речь Председателя КНР Си Цзиньпина, произнесенная на церемонии открытия Восьмой Министерской конференции Форума китайско-африканского сотрудничества (ФОКАК), была опубликована, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

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Си Цзиньпин выступил с речью под названием «Поддерживайте традицию всегда держаться вместе и совместно строить китайско-африканское сообщество с общим будущим в новую эпоху» 29 ноября текущего года. Соответствующая брошюра была опубликована Народным издательством КНР и доступна в книжных магазинах Синьхуа по всей стране.

Отметим, что с приходом к власти в Китае председателя Си Цзиньпина, Поднебесная начала активно разворачивать инфраструктурный проект «Нового шелкового пути», одним из ключевых пунктов которого является Африка как богатая ресурсная база для модернизации Китая.