Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Президент США Джозеф Байден и его администрация медленно реагируют на события, происходящие в мире, в частности, на действия лидеров России и Китая. Эта медлительность может иметь «смертельные последствия» на фоне приписываемого России возможного вторжения на Украину и якобы создания Китаем напряженности в Тайваньском проливе, заявляют американские аналитики. Об этом сообщает Fox News.

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«К следующему месяцу мир может оказаться в состоянии войны или Америка и её союзники могут быть полностью дискредитированы и могут пытаться договориться с самым сильным противоборствующим блоком, с которым мы столкнулись с тех пор, как британцы сожгли Вашингтон, округ Колумбия, в 1814 году», — заявил политобозреватель телеканала Чак Девор.

По его словам, «опасность обусловлена как восприятием, так и реальностью, поскольку вся цепочка руководства США, от главнокомандующего до департаментов исполнительной власти, по-видимому, страдает от возрастного снижения когнитивных способностей, усугубляемого неспособностью приспособиться к реальности из-за идеологического упрямства».

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Аналитик утверждает, что Россия и Китай якобы в попытке «вернуть утерянные территории и статус» могут решительно, быстро и внезапно начать военные действия, что застанет врасплох президента Байдена и его команду, принудив их к унизительному и дорогостоящему отступлению. Однако он указывает на возможность американских вооруженных сил «в случае необходимости немедленно принять оборонные меры без одобрения президента».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Евросоюзе и в Киеве высказывают опасения по поводу возможного вторжения России на Украину. Ранее президент США Джо Байден заявил, что предупредил президента РФ Владимира Путина об отправке американских военных в страны «Бухарестской девятки» (речь идёт о европейских странах, расположенных на восточном фланге НАТО) «в случае нападения РФ на Украину».