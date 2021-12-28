Москва, , 09:40 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 91,6 млрд рублей на ремонт и оснащение школ в регионах России. Об этом 28 декабря сообщает сайт правительства России.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эти средства направят на обновление 2 тысяч учебных заведений страны. Деньги получат 80 регионов. Уточняется, что в некоторых субъектах счёт идёт на десятки объектов. Субсидии предоставят на принципах софинансирования.

Ранее эта тема обсуждалась на заседании правительства России, которое прошло 24 декабря. Всего в России планируется до 2026 года привести в порядок 7,3 тыс. зданий образовательных организаций.