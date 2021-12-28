Кишинёв, , 09:39 — REGNUM Кишинёвский районный суд перенёс рассмотрение дела временно отстранённого от должности генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло на 1 марта. Об этом газете Ziarul de Garda сообщил его адвокат Василий Гафтон.

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«Заседание было отложено, потому что прокурор нарушил наше право на защиту, нам не дали ознакомиться с материалами дела и нам не вручили обвинительное заключение», — рассказал журналистам адвокат.

Он сообщил, что сторона защиты подала жалобы на «незаконные» действия в ходе следствия, а также ходатайство отложить рассмотрение дела. Суд приступит к рассмотрению дела весной.

Напомним, Стояногло задержали 5 октября за 20 минут до пресс-конференции, где он обещал нечто сообщить о президенте республики Майе Санду и её окружении. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», предоставлении ложной информации и превышении должностных полномочий. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что уголовное преследование якобы является «местью» со стороны президента.

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