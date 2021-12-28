Ред-Дир, , 09:38 — REGNUM Молодёжная сборная Швейцарии по хоккею была в невыгодном положении в матче со сборной России. Об этом 28 декабря заявил главный тренер швейцарской команды Марко Байер.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы были в невыгодном положении, но что есть, то есть. Мы начали не так, как хотели, но стали прибавлять по ходу игры», — сказал Байер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счётом 4:2.

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