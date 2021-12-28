Ред-Дир, Канада, 28 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Молодёжная сборная Швейцарии по хоккею была в невыгодном положении в матче со сборной России. Об этом 28 декабря заявил главный тренер швейцарской команды Марко Байер.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

«Мы были в невыгодном положении, но что есть, то есть. Мы начали не так, как хотели, но стали прибавлять по ходу игры», — сказал Байер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счётом 4:2.