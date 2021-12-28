Краснодар, , 09:38 — REGNUM Нарушенное из-за утечки на магистральном теплопроводе теплоснабжение более 220 многоквартирных домов в Краснодаре восстановлено аварийными бригадами. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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«По информации на 06:00 28.12.2021 год ремонтно-восстановительные работы на магистральном теплопроводе завершены, теплоноситель подаётся в систему теплоснабжения», — говорится в сообщении.

При этом накануне в Краснодаре в результате износа теплопровода произошла авария, из-за чего свыше 220 многоквартирных домов, в которых проживает более 40 тыс. жителей, а также социально-значимые объекты остались без тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря несколько многоэтажных домов остались без отопления и горячей воды в Воронеже из-за отключения оборудования на ТЭЦ.