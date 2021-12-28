В Краснодаре восстановили после аварии теплоснабжение для 42 тысяч жителей
Краснодар, 28 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Нарушенное из-за утечки на магистральном теплопроводе теплоснабжение более 220 многоквартирных домов в Краснодаре восстановлено аварийными бригадами. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
«По информации на 06:00
При этом накануне в Краснодаре в результате износа теплопровода произошла авария, из-за чего свыше 220 многоквартирных домов, в которых проживает более 40 тыс. жителей, а также социально-значимые объекты остались без тепла.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря несколько многоэтажных домов остались без отопления и горячей воды в Воронеже из-за отключения оборудования на ТЭЦ.