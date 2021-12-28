Ярославль, 28 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Ярославле вновь заговорили о строительстве колумбария — места захоронения урн с прахом усопших. Предложение о его создании на Осташинском кладбище в муниципалитет направил «Ярославский союз специализированных похоронных организаций и крематориев». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище в Ярославле

«В настоящее время в Ярославле складывается ситуация, когда город столкнётся с дефицитом мест захоронения из-за роста смертности вследствие последствий пандемии новой короновирусной инфекции. Учитывая нехватку финансовых средств и наличия определённых трудностей с изысканием новых площадей для размещения городского муниципального кладбища, участники Ярославского союза специализированных похоронных организаций и крематориев разделяют данную озабоченность и предлагают способ частичного разрешения данного вопроса без несения значительных финансовых затрат со стороны бюджета города», — говорится в обращении.

Строить колумбарий предлагают посредством муниципально-частного партнёрства. Иначе говоря, коммерсанты просят у мэрии дать бесплатно муниципальную землю под новый объект.

«В соответствии с данным соглашением на предоставленном земельном участке в границах кладбища, частный инвестор (концессионер) обязуется за свой счёт возвести имущество (колумбарий — объект социального обслуживания граждан — специальное хранилище для урн с прахом кремированных усопших («стена скорби»), право собственности на которое будет, по окончании строительства, принадлежать городу Ярославлю (концеденту). При этом, условием вложения частных инвестиций, по данному соглашению, будет передача колумбария для его содержания и обслуживания концессионеру доходы от которого будут поступать в собственность концессионера в течение всего срока его обслуживания», — говорится в обращении.

Авторы письма полагают, что создание колумбария в будущем значительно сократит скорость расхода земельных участков под размещение захоронений на городских кладбищах Ярославля. Это, в свою очередь, приведёт к сокращению бюджетных расходов на строительство кладбищ. Авторы обращения предлагают городским властям создать совместную рабочую группу для реализации проекта.