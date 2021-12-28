Москва, , 09:38 — REGNUM Рэп-исполнитель Markul (Маркас Маркулис) раскрыл причину своей недавней госпитализации. Соответствующей информацией он поделился в истории на своей странице в Instagram 27 декабря 2021 года.

В больнице

По словам артиста, свой концерт в Москве 25 декабря 2021 года он провел с высокой температурой, вследствие чего почувствовал недомогание и был вынужден вызвать скорую помощь. На данный момент музыкант восстанавливается в одной из столичных клиник.

Напомним, что 26 декабря 2021 года в интернете появилась информация о том, что Markul попал в больницу. Однако истинная причина госпитализации стала известна лишь спустя день.

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