Самара, 28 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Почти сто спасателей боролись с огнем в одноэтажном складском здании в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

21.mchs.gov.ru Пожар на чебоксарском предприятии

Сообщается, что днем 27 декабря огнеборцы получили информацию о пожаре в м.р. Волжский, н.п. Черноречье.

Сотрудники спасательного ведомства были подняты по повышенному рангу вызова — Пожар №2. Прибыв на место, спасатели установили, что в одноэтажном складском здании горит поролон и текстильная продукция.

К счастью никто не погиб и не пострадал. С огнем боролись 98 человек на 37 единицах техники. Вскоре огнеборцы ликвидировали пожар на площади 850 кв. метров.