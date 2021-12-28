Москва, , 09:45 — REGNUM Российская компания «Газпром» снова, восьмой день подряд, не забронировала мощность газопровода Ямал-Европа для транзита газа через Польшу. На это указывают данные площадки GSA Platform за 28 декабря.

Газпром Gazprom-neft.ru

Компания не стала бронировать мощности на дополнительной сессии аукциона. В точке входа в польский участок магистрали — одного из основных для Газпрома маршрутов поставок газа в Европу — предлагались мощности в объёме 89,1 млн кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 декабря Газпром не пользуется транспортными мощностями газопровода Ямал — Европа, магистраль перешла на реверсный режим работы. С 17 декабря компания резко сократила использование польского участка. В России из-за аномально низких температур Газпром перешёл в «режим работы на максимумах».

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