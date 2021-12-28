Урумчи, Китай, 28 декабря 2021, 09:34 — REGNUM Принятие Соединенными Штатами так называемого «Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров» основано на лжи и дезинформации, придуманной определенными антикитайскими силами, заявили ученые на симпозиуме в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Житель Синьцзяна
Житель Синьцзяна
Ceyhun Kavakci

Присутствующие заявили, что этот так называемый акт игнорирует огромные усилия Синьцзяна по содействию занятости людей всех этнических групп, а сам он направлен на то, чтобы лишить людей их права на лучшую жизнь.

«Из-за суровых природных условий и слабой промышленной базы в прошлом на юге Синьцзяна наблюдался серьезный избыток сельской рабочей силы. Таким образом, сельские жители южного Синьцзяна, которые испытывали трудности в поиске работы, долгое время находились в ловушке бедности», — сказала доцент юридического факультета Синьцзянского университета Гульнал Эдерас.

На протяжении многих лет правительства всех уровней в Синьцзяне стремились помочь бедным избавиться от бедности, переводя рабочую силу по всему региону в другие провинции и муниципалитеты, отметила Гульнал Эдерас.

«На протяжении многих лет многие работники из числа этнических меньшинств в Синьцзяне работали в развитых районах восточного и центрального Китая. Они овладели новыми навыками, расширили кругозор и повысили свой уровень жизни», — добавила она.

Но эти эффективные меры были очернены правительством США и некоторыми западными СМИ как «принудительный труд». При этом, этнические меньшинства в Синьцзяне работают по собственной воле, и это их право и свобода стремиться к лучшей жизни, заявила преподаватель Синьцзянского педагогического университета Сабина Муталлип.