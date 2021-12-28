Урумчи, Китай, 28 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Принятие Соединенными Штатами так называемого «Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров» основано на лжи и дезинформации, придуманной определенными антикитайскими силами, заявили ученые на симпозиуме в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

Присутствующие заявили, что этот так называемый акт игнорирует огромные усилия Синьцзяна по содействию занятости людей всех этнических групп, а сам он направлен на то, чтобы лишить людей их права на лучшую жизнь.

«Из-за суровых природных условий и слабой промышленной базы в прошлом на юге Синьцзяна наблюдался серьезный избыток сельской рабочей силы. Таким образом, сельские жители южного Синьцзяна, которые испытывали трудности в поиске работы, долгое время находились в ловушке бедности», — сказала доцент юридического факультета Синьцзянского университета Гульнал Эдерас.

На протяжении многих лет правительства всех уровней в Синьцзяне стремились помочь бедным избавиться от бедности, переводя рабочую силу по всему региону в другие провинции и муниципалитеты, отметила Гульнал Эдерас.

«На протяжении многих лет многие работники из числа этнических меньшинств в Синьцзяне работали в развитых районах восточного и центрального Китая. Они овладели новыми навыками, расширили кругозор и повысили свой уровень жизни», — добавила она.

Но эти эффективные меры были очернены правительством США и некоторыми западными СМИ как «принудительный труд». При этом, этнические меньшинства в Синьцзяне работают по собственной воле, и это их право и свобода стремиться к лучшей жизни, заявила преподаватель Синьцзянского педагогического университета Сабина Муталлип.