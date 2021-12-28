Брянск, 28 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о жестоком убийстве молодой девушки в деревне Кожемяки Почепского района вынесен в Брянске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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На скамье подсудимых оказался 36-летний местный житель. В ноябре 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения в гараже на территории своего домовладения по улице Мира избил 18-летнюю девушку, издевался над ней, а затем изнасиловал. От полученных травм она скончалась в районной больнице.

Суд приговорил садиста к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

Приговор ещё не вступил в законному силу.