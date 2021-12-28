Ньюкасл, Великобритания, , 09:31 — REGNUM «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдинсон Кавани Ailura

На седьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен. А 71-й нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Ньюкасл» занимает 19-е место в АПЛ, в активе команды 11 очков. «Манчестер Юнайтед» идёт на седьмом месте с 28 очками.

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