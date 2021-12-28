Грозный, , 09:30 — REGNUM В Чечне увековечена память руководителя МЧС РФ Евгения Зиничева, погибшего в сентябре 2021 года при спасении человека. Именем героя назвали улицу в городе Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, принявший участие в торжественной церемонии открытия улицы и стелы, установленной в память о нем. Церемония состоялась 27 декабря, в День спасателя.

Евгений Зиничев Kremlin.ru

Как отметил Кадыров, это знаменательно, что улицу в честь героически погибшего Евгения Зиничева открывают именно в этот день. Она примыкает к зданию главного управления МЧС РФ по ЧР и пожарно-спасательной части №1 в Ахматовском районе Грозного.⠀«Евгений Николаевич является наглядным примером настоящего спасателя, мужественного, решительного и самоотверженного патриота России. Я с большим воодушевлением поддержал идею врио руководителя ГУ МЧС РФ по ЧР, дорогого брата Алихана Цакаева, назвать улицу в честь одного из самых достойных сыновей России. Радует, что улица Грозного удостоена чести носить имя верного соратника президента России Владимира Путина, настоящего боевого офицера»,— написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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