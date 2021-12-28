Кемерово, , 09:29 — REGNUM В Кемеровской области будет установлен памятник 46 шахтерам и пяти горноспасателям, погибшим в результате произошедшей 25 ноября аварии на шахте «Листвяжная». Об этом 28 декабря сообщил в ходе первого заседания регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда губернатор Сергей Цивилев.

Погибшие на шахте «Листвяжная» Ako.ru

«Мы будем ставить памятник погибшим на шахте «Листвяжная». Я встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу. Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Цивилев отметил, что семьям погибших в результате ЧП будет продолжено оказание всей необходимой помощи, включая сопровождение их детей на всех этапах получения образования.

При этом губернатор региона напомнил, что семьями уже получены компенсационные выплаты из бюджетов всех уровней и от предприятия и добавил, что также решается вопрос по обеспечению их жильем.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря из Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского на амбулаторное наблюдение выписали горноспасателя Александра Заковряшина. Это был последний пострадавший во время аварии в шахте «Листвяжная», остававшийся в стационаре.