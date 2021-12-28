Москва, , 09:28 — REGNUM В Московской области более 4 тысяч пассажирских транспортных средств АО «Мострансавто» принимают карту «Тройка». В 2021 году к единой билетной системе подключили 1100 автобусов, сообщается на портале мэра столицы.

Карта «Тройка» Mos.ru

В 2022 году к московской билетной системе «Тройка» подключат еще более 9 тысяч транспортных средств. В дальнейшем оплату картой «Тройка» планируется ввести на всех маршрутах Подмосковья.

В автобусах Подмосковья совершено уже более 4 млн поездок по карте «Тройка», это около 24 тыс. операций в день. Программа лояльности позволила жителям региона сэкономить 1,1 млн рублей на оплате проезда.

ИА REGNUM ранее сообщало, карта «Тройка» начала действовать в Московской области действует с 1 февраля 2021 года более чем на 700 маршрутах.

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