Ярославль, 28 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Ярославской области установлены предельные тарифы на пассажирские перевозки на 2022 год. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Автобусы

Тарифы установлены по итогам рассмотрения обращений администраций муниципальных образований и перевозчиков.

«Предельные тарифы определены по результатам экономической экспертизы представленных документов, в которых перевозчики обосновали затраты своих предприятий по перевозке пассажиров. Необходимость изменений обусловлена ростом цен на топливо, запасные части, индексацией заработной платы, влиянием инфляции. С учетом соблюдения баланса интересов пассажиров и перевозчиков было сделано все возможное, чтобы рост был минимальным», — рассказала и. о. директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

Как уточнили в правительстве области, тарифы на перевозки общественным транспортом не изменятся в Ярославле, Переславле-Залесском, Данилове, Ростове, Пошехонье, Тутаеве, поселках Борисоглебский и Пречистое. Власти этих муниципальных образований не обращались за пересмотром тарифов.

Пересмотрены предельные тарифы на муниципальных маршрутах в Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Мышкинском районах с ростом от 1,7 до 4,2% к уровню тарифов 2021 года. В Гаврилов-Яме, Любиме, Мышкине увеличение в среднем составит 4,3%. В Угличе предельный тариф не менялся два года. С 2022 года он повышается с 20 до 22 рублей за одну поездку. В Рыбинске с 1 января предельный тариф на проезд в автобусе и троллейбусе установлен в размере 26 рублей за разовую поездку, но всё равно будет дешевле, чем в Ярославле.

Как пояснили в профильном департаменте правительства области, тарифы являются предельными. Стоимость проезда не может быть выше них. Конкретную стоимость на внутримуниципальных маршрутах устанавливают местные власти. Как правило, они соответствуют предельным тарифам.

В сообщении правительства области также говорится об изменениях предельных тарифов на межмуниципальных маршрутах и железнодорожном транспорте. Так, с 1 января 2022 года предельный тариф на перевозки пассажиров на территории области вырастет на 13 копеек и составит 3 рубля 24 копейки за один пассажиро-километр. Рост не превышает индекса потребительских цен на 2022 год и составляет 4,3% к уровню тарифов 2021 года. Тариф за один пассажиро-километр железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2022 году составит 3,46 рубля при поездках на поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и 3,56 рубля — Северной пригородной пассажирской компании.