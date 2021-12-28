Рыбинск, Ярославская область, 28 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Глава администрации Рыбинска Денис Добряков приобрёл личный самолёт. Об этом он рассказал на пресс-конференции 23 декабря.

Rybinsk.ru Денис Добряков

«Я же парашютист. Это все знают. И много-много лет посвятил авиации, парашютному спорту. Потом я научился летать. Я летаю в нашем клубе ДОСААФ, на всех типах самолётов, которые здесь есть. Мало того, все те фотографии с частными самолётами — это правда. В этом году наконец-то решился что-то своё купить. Я сейчас развалину такую купил старую и не знаю ещё, боюсь, восстановлю или нет. По деньгам, по которым я могу себе позволить, я выбрал старенький, не летающий самолётик, который очень хочу восстановить», — рассказал журналистам чиновник.

Прежде, чем начать летать на самолёте, главе Рыбинска необходимо получить все документы и привести самолёт в рабочее состояние.