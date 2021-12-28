Сеул, , 09:27 — REGNUM В 2022 году размер годовой заработной платы президента Южной Кореи составит 240,6 млн вон (~$202,8 тыс.). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда и занятости страны.

Южная Корея Kenny J Lee

Данный размер зарплаты предусмотрен постановлением о повышении заработной платы госслужащим на 1,4%, принятым 28 декабря.

В связи с этим годовой оклад премьер-министра составит в будущем году 186,5 млн вон (~$157 тыс.), вице-премьеров и председателя комитета по аудиту и инспекциям — 141,1 млн вон (~$119 тыс.).

Годовая зарплата министров составит 137,1 млн вон (~$115,5 тыс.), а заместителей министров — 133,2 млн вон (~$112 тыс.).

Известно, что в 2017 году зарплаты госслужащих были повышены на 3,5%, в 2018 году — на 2,6%, в 2019 году — на 1,8%, в 2020 году — на 2,8%, в 2021 году — на 0,9%.

Между тем ежемесячная заработная плата военнослужащих увеличена на 11,1%.

Как сообщил представитель правительства, руководители страны, в том числе, президент и премьер-министр, вернут 1,4% своей зарплаты, на которые она повышается, в знак разделения финансового бремени с людьми, страдающими от пандемии коронавируса.