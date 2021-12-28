Баку, , 09:27 — REGNUM Баку поддерживает планы Баку и Еревана начать процесс по нормализации отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам уходящего года.

Джейхун Байрамов Musafir~azwiki

«Азербайджан полностью поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией, так как это будет способствовать развитию регионального сотрудничества», — сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что Баку высоко ценит заявления руководства Турции, что этот процесс будет координироваться с Азербайджаном. Также Байрамов подчеркнул важность соблюдения международного права для нормализации отношений и обвинил Армению том, что она якобы этого не делает.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглы заявил, что Анкара стремится к диалогу с Ереваном без посредников. Он выразил надежду, что об этом получится договориться на предстоящей встрече сторон в Москве.

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