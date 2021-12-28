Воронеж, 28 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Воронеже бывший сотрудник одного из банков осуждён за получение взятки, сообщила 28 декабря старший помощник руководителя СУ СР по региону Ольга Бовт. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Как установлено в суде, в апреле 2021 года к сотруднику банка обратился местный житель, действующий в интересах своего знакомого, с просьбой оказать содействие в обналичивании более 1,9 млн рублей в подразделении этого банка. Подсудимый согласился, но за услуги попросил выплатить ему 39 тысяч 400 рублей. Часть суммы, 10 тыс. рублей, была переведена ему на карту в июле. 5 августа обвиняемый получил оставшуюся часть денежного вознаграждения, после чего был задержан сотрудниками регионального СК и УФСБ России по Воронежской области.

Обвиняемый дал признательные показания на предварительном следствии. Приговором суда мужчина признан виновным и осужден к одному году шести месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 108 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности в аналогичных структурах сроком на два года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.