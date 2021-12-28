Москва, 28 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В России серийное производство базовых станций 4G при обеспечении должного спроса, по предварительным оценкам, может начаться к 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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По его словам, все опытные образцы российского 4G оборудования предоставляются операторам сотовой связи для тестирования.

«По предварительным оценкам, если будет обеспечен спрос, выйти на серийное производство отечественных базовых станций 4G мы сможем уже к 2023 году», — сказал он РИА Новости.

Вице-премьер уточнил, что основными претензиями операторов к российскому оборудованию является его высокая стоимость по сравнению с иностранными аналогами и пока не будет серийного производства и рыночного спроса, цена не станет конкурентной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Александр Цыганов рассказал об исчерпании резервов роста операторами сотовой связи. Компании начинают повышать цены или снижать объём предоставляемых услуг в новых тарифных планах.

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