Владивосток, , 09:35 — REGNUM Идея дальневосточных учёных о создании Тихоокеанской России, объединяющей несколько регионов, и сегодня может быть актуальной. Общее море, порты, флот, близость стран АТР вполне могут дать эффект в социально-экономическом развитии Дальнего Востока, так прокомментировал заявление спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о необходимости объединения регионов председатель правления ПРОО «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений», член Общественной палаты Приморья Сергей Пушкарев.

Карта Дальнего Востока

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«Еврейская автономная область всегда была в Хабаровском крае и прекрасно себя чувствовала, чего не скажешь о нынешнем положении в ЕАО.

Что касается создания Тихоокеанской России, то автором идеи был в 90-х годах прошлого века профессор, доктор исторических наук, приморец Виктор Ларин. И у него были единомышленники.

Тогда активно обсуждалось объединение Приморья с Сахалином, Камчаткой, Магаданской областью и Чукоткой. Ведь это всё побережье Тихоокеанской России. У этих регионов много общего. Если уж укрупнять, то укрупнять по интересам, а не коня и трепетную лань», — считает Сергей Пушкарёв.

По словам эксперта, всем очевидно, что высокие энерготарифы, логистика, отсутствие транспортной инфраструктуры выталкивают Дальний Восток из общего механизма российских рыночных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые регионы России имеет смысл объединить в единый субъект по экономическим причинам. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.