Горно-Алтайск, , 09:24 — REGNUM В Республике Алтай вынесен приговор бывшему директору Горно-Алтайского ремонтно-строительного управления, которого обвиняли в халатности при строительстве дома для детей-сирот. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Строительство дома для сирот на Алтае СУ СКР по Республике Алтай

По данным следствия, с октября 2019 года по январь 2020-го обвиняемый допустил нарушения технологии укладки бетона при монтаже перекрытия первого этажа. В результате плита оказалась неспособной воспринимать действующие нагрузки, что повлекло дополнительные расходы на демонтаж.

Подсудимый свою вину не признал, однако суд признал его виновным и, с учётом смягчающих обстоятельств, приговорил к штрафу в 80 тыс. рублей. Кроме того, с мужчины взыскан ущерб предприятия в размере более 2,3 млн рублей.

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