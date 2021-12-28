Чита, 28 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. На обеспечение авиаперевозок для жителей Дальневосточного федерального округа по субсидируемым тарифам в 2021 году было выделено 11,6 миллиарда рублей. Сколько средств запланировано в 2022 году — обсудили в ходе совещания под председательством зампреда правительства — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 27 декабря. Подробности сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Участие в мероприятии приняли главы дальневосточных регионов.

«Субсидирование авиаперевозок является социальной задачей. Люди должны получить возможность приобретать льготные билеты, начиная с января», — заявил Юрий Трутнев.

Так, в 2022 году бюджет программы будет увеличен и составит 12,3 миллиарда рублей, к перевозке планируется порядка 1,4 миллиона пассажиров, все заявленные авиакомпаниями маршруты включены в перечень субсидируемых.

Также рассматривался вопрос о количестве субсидируемых билетов, которые могут быть приобретены одним пассажиром.

«Если не ограничить количество, то может получиться так, что кому-то достанется много средств государственной поддержки, а кто-то не сможет приобрести дешёвый билет. А ведь возможность купить такой билет должны получить все дальневосточники. Эта мера направлена на то, чтобы дать возможность широкому кругу жителей Дальнего Востока съездить в центральную часть России, посетить родственников, решить какие-то свои задачи», — заметил Юрий Трутнев.

По словам заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика, ведомством разработан и внесён проект изменений. В настоящее время он находится на рассмотрении в правительстве РФ. Изменения предусматривают бесперебойное субсидирование перевозок с территории Дальнего Востока и обратно для льготных категорий граждан.

За всех перевезенных пассажиров из числа льготных категорий граждан авиаперевозчикам будут предоставлены субсидии в приоритетном порядке и без дополнительного отбора. В 2021 году для льготных категорий граждан (пенсионеров, молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей) было выделено почти 4,5 миллиарда рублей. За год было перевезено порядка 520 тысяч пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, объём субсидирования единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» в 2022 году будет увеличен до 5,9 миллиарда рублей.

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