Москва, , 09:23 — REGNUM Новый деловой центр будет построен на западе Москвы в Рублёво-Архангельском. Об этом 28 декабря сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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«Город заключил еще одно соглашение о создании мест приложения труда, в рамках которого инвестор возведет в Западном административном округе столицы офисно-деловое здание площадью около 18 тыс. кв. метров», — рассказал Ефимов.

По его словам, появление центра даст дополнительно полторы тысячи рабочих мест.

«В свою очередь застройщик получит преференции по плате за изменение вида разрешенного использования четырех земельных участков для возведения многоквартирных домов, которые строятся там же — в Рублёво-Архангельском», — отметил заместитель мэра.