Чебоксары, 28 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам 11 месяцев индекс промышленного производства составил 99,2%, при этом в ноябре показан рост на 3,5%. Такие сведения публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

По сведениям ведомства, в январе — ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства составил 99,2%. Из них объём добычи полезных ископаемых увеличился на 5,1%, в обрабатывающих производствах спад составил 1,4%, в электроэнергетике и водоснабжении произошёл рост соответственно на 1,2% и 11%.

Что касается наблюдаемых отраслей в обрабатывающих производствах, то за указанный период наибольший рост отмечен в металлургии, где индекс составил 140,6%. Также значительно наращены объёмы производства транспортных средств и оборудования (индекс 130,3%), бумаги (128,4%), машин и оборудования (127,5%), кожевенных изделий (115,5%).

Спад произошёл в 11 отраслях обрабатывающей промышленности. Более всего упали объёмы производства готовых металлических изделий — снижение составило 23,3%. Кроме того, сократились объёмы производства химических веществ, одежды, мебели, автотранспортных средств, компьютеров, электрооборудования, также снижение произошло в деревообработке и полиграфии и других отраслях.

Отметим, что индекс промышленного производства в ноябре 2021 года по сравнению с октябрём составил 96,4%, к уровню ноября 2020 года — 103,5%.