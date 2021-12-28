Оттава, , 09:22 — REGNUM Предупреждения о наступлении на западную и центральную части Канады сильных морозов с температурой воздуха от — 35 до — 55 градусов по шкале Цельсия распространило Национального метеобюро страны 27 декабря. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Мороз © ИА REGNUM

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В ближайшие дни экстремальные холода будут наблюдаться в провинции Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, а также на севере провинций Онтарио и Саскачеван. Синоптики напомнили, что длительное нахождение на улице в такую погоду может привести к переохлаждению организма или обморожению конечностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Институт метеорологии и водного хозяйства Польши предупредил жителей центральной и северо-западной частей страны о скором наступлении сильных морозов.

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