Уфа, , 09:25 — REGNUM Учащихся и сотрудников школ снова эвакуировали из образовательных учреждений в Уфе. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Эвакуация учащихся в калужской школе Скрин фото Дмитрия Денисова «ВКонтакте»

По информации журналистов, ночью 28 декабря якобы в учебные заведения поступила информация об угрозе взрыва.

«Всех вывели из гимназии №86 — детей увели в центр «Саторис». Подобное произошло и в других школах. Ждут кинологов, никого не пускают, якобы ночью угроза взрыва поступила, а учителя говорят, что тренировочная эвакуация», — приводит издание слова очевидца происходящего.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, эвакуировали сотрудников и учащихся школ № 47, 49, 31, 24, 61, 64, 65, 71, 129, 93, 98 и других.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе из авиационного университета эвакуировали студентов и сотрудников. Также были эвакуированы ученики и учителя из гимназии № 91.