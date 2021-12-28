Минск, , 09:19 — REGNUM Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом 28 декабря сообщается на сайте Минского драматического театра имени Горького.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Коллектив Национального академического драматического театра имени М. Горького понёс большую утрату — на 81 году жизни скончался актёр Виталий Михайлович Быков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что театр потерял талантливого артиста, уход которого является тяжёлой и невосполнимой утратой. Кроме того, выражаются соболезнования друзьям и близким покойного

При этом причина смерти актера не уточняется.

Отметим, Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в г. Даугавпилсе в Латвии и в 1964 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино по специальности «актёр драматического театра и кино». С марта 1972 года работал в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького в Минске. Также снимался в кино и более всего известен по исполнению ролей в фильмах «Кортик» (1973), «Бронзовая птица» (1974), «Знак беды» (1986) и др.