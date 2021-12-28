Минск, 28 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом 28 декабря сообщается на сайте Минского драматического театра имени Горького.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Коллектив Национального академического драматического театра имени М. Горького понёс большую утрату — на 81 году жизни скончался актёр Виталий Михайлович Быков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что театр потерял талантливого артиста, уход которого является тяжёлой и невосполнимой утратой. Кроме того, выражаются соболезнования друзьям и близким покойного

При этом причина смерти актера не уточняется.

Отметим, Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в г. Даугавпилсе в Латвии и в 1964 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино по специальности «актёр драматического театра и кино». С марта 1972 года работал в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького в Минске. Также снимался в кино и более всего известен по исполнению ролей в фильмах «Кортик» (1973), «Бронзовая птица» (1974), «Знак беды» (1986) и др.