Абакан, , 09:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 101 новый носитель коронавируса, выздоровели 320 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в региональном правительстве.

Дежурная медсестра в палате для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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В столице региона — городе Абакане — COVID-19 диагностировали у 36 человек, в Саяногорске — у 23, в Черногорске — у 10.

С 1 января 2021 года в Хакасии выявлено 35 989 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в республике было подтверждено 110 случаев заражения, выздоровели 22 человека.

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