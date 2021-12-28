Варшава, 28 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. 27 декабря на странице министерства иностранных дел Польши в соцсети Twitter появилось сообщение, в котором выражена «солидарность с белорусским народом».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Указано, что данное сообщение было опубликовано в связи с 30-летием с момента признания белорусского государства Польшей. Это произошло сразу после прекращения существования СССР — 27 декабря 1991 года.

«Все последние 30 лет мы поддерживали белорусский народ в процессе построения собственного, суверенного, независимого от иностранного влияния государства. Мы всегда подходили с глубоким пониманием к демократическим устремлениям белорусского общества, его воле к углублению своей национальной идентичности», — говорится в сообщении.

Там добавлено, что «сейчас белорусский народ лишен права голоса и возможности выражать свое мнение мирным и демократическим путем, поэтому внешнеполитическое ведомство выражает с ним солидарность».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли очередные президентские выборы, по итогам которых Александр Лукашенко получил более 80%. Это привело к началу массовых акций протеста и беспорядкам, охватившим Минск и ряд других городов республики. Польша и другие государства ЕС не признали результаты выборов честными и встали на сторону оппозиции и протестующих.